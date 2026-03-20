Bartın’da etkili olan yağış nedeniyle yolun kayganlaşması, trafik kazasına davetiye çıkardı. Tevfik Gül yönetimindeki otomobil, seyir halindeyken virajda sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu savruldu. Kontrolden çıkan araç, yol kenarındaki yaklaşık 10 metre yüksekliğindeki istinat duvarını aşarak aşağıdaki toprak zemine düştü.
İTFAİYE EKİPLERİ KURTARDI
İhbar üzerine olay yerine hızla polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Hurdaya dönen otomobilde sıkışan sürücü Tevfik Gül, itfaiye ekiplerinin titiz çalışması sonucu bulunduğu yerden çıkarıldı. Sağlık ekiplerine teslim edilen yaralı sürücü, ambulansla Bartın Devlet Hastanesi’ne kaldırılarak tedavi altına alındı.