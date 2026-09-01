ABD’nin güneybatısındaki kurak bölgelerde su kaybını önlemek amacıyla betonla kaplanan kanallara yerleştirilen atık araç lastikleri, bölgedeki suda yaşayan canlı nüfusunun belirgin şekilde artmasını sağladı.

ABD Jeolojik Araştırmalar Kurumu (USGS) verilerine göre, araştırmacılar Gordon Mueller ve Charles R. Liston tarafından California’daki Coachella Kanalı ile Arizona’daki Hayden-Rhodes Su Yolu’na yerleştirilen lastik resifleri, su altı ekosisteminde önemli değişimlere yol açtı.

BETON KAPLAMA SU KAYBINI ENGELLEDİ

Bölgede su kaynaklarının kısıtlı olması nedeniyle geleneksel toprak kanallardaki sızmaları engellemek amacıyla başlatılan betonlama çalışmaları, su kaybını azaltmada başarı sağladı ancak toprak kanallarda bulunan girintiler, bitki örtüsü ve tortuların ortadan kalkarak kanal zeminlerinin homojenleşmesi, su canlılarının barınma imkanlarını kısıtladı.

Yapılan gözlemlerde, beton kanallara dönen balıkların tür çeşitliliği, yoğunluğu ve biyokütlesinin eski toprak kanallara kıyasla daha düşük kaldığı tespit edildi.

CANLI YOĞUNLUĞUNDA DİKKAT ÇEKEN ARTIŞ

Kanalların mevcut altyapısını değiştirmeden ekosistemi desteklemek amacıyla 1994 yılında başlatılan deney kapsamında, kanal tabanlarına atık lastiklerden oluşturulan alçak resifler yerleştirildi.

Elde edilen veriler doğrultusunda şu sonuçlar kaydedildi:

Resiflerin bulunduğu alanlardaki besin zincirinin temelini oluşturan omurgasız canlı yoğunluğu, resifsiz beton bölümlere kıyasla 3 kat arttı.

Resif çevrelerindeki balık yoğunluğu, standart beton kanal alanlarına göre 20 kat artış gösterdi.

Araştırmacılar, atık malzemelerin mevcut altyapı bozulmadan su altı yaşam alanlarını iyileştirmek adına etkili bir yöntem olarak kullanılabileceğini belirterek bu uygulamayı beton kanallar için tavsiye etti.