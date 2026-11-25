Lastik satın alırken genellikle marka, fiyat ve diş derinliği gibi özelliklere dikkat ediliyor. Ancak lastiklerin üretim tarihi de sürüş güvenliği açısından önem taşıyor. Kullanılmamış lastiklerin bile zamanla yaşlanabilmesi nedeniyle lastiğin üzerinde bulunan dört haneli tarih kodunun kontrol edilmesi gerekiyor.

İLK İKİ RAKAM HAFTAYI SON İKİ RAKAM YILI GÖSTERİYOR

Lastiklerin yanak kısmında genellikle oval bir alan içerisinde bulunan dört haneli kodun ilk iki rakamı üretim haftasını, son iki rakamı ise üretim yılını ifade ediyor.

Örneğin lastiğin üzerinde 2426 kodu bulunuyorsa bu, lastiğin 2026 yılının 24'üncü haftasında üretildiği anlamına geliyor. Benzer şekilde 0825 kodu, lastiğin 2025 yılının sekizinci haftasında üretildiğini gösteriyor.

Üretim tarihi kodu lastiğin yalnızca bir yanağında bulunabiliyor. Bu nedenle kod dış yüzeyde görülmediğinde lastiğin iç tarafının da kontrol edilmesi gerekiyor.

HİÇ KULLANILMAYAN LASTİKLER DE ZAMANLA YAŞLANIYOR

Lastiklerin kullanım ömrünü yalnızca kat edilen mesafe ve diş derinliği belirlemiyor. Güneş ışığı, sıcaklık değişimleri, saklama koşulları ve zamanla kauçuğun yapısında meydana gelen değişimler de lastiklerin performansını etkiliyor.

Bazı lastik üreticileri, beş yıllık kullanımın ardından lastiklerin yılda en az bir kez uzmanlar tarafından kontrol edilmesini, üretim tarihinden itibaren 10 yıl geçen lastiklerin ise diş derinliği yeterli olsa bile değiştirilmesini öneriyor.

Bu nedenle hem sıfır hem de ikinci el lastik satın alırken üretim tarihinin kontrol edilmesi, lastiğin fiziksel durumunun incelenmesi ve üreticinin kullanım ömrüne ilişkin tavsiyelerinin dikkate alınması önem taşıyor.