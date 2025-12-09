Otomotiv markaları Aralık ayına girilmesiyle birlikte kampanya kozlarını birbiri ardına sahneye çıkardı.

Sıfır faizli krediler, 12 aya varan vadeler, takas destekleri ve fiyat indirimleri, yeni yıla yeni araçla girmek isteyenlere önemli avantajlar sunuyor.

Sektördeki hareketlilik beklenenden erken başlarken, birçok markanın fiyatları güncellemesi dikkat çekiyor.

TOGG’DA 1 MİLYON TL’YE SIFIR FAİZLİ KREDİ

Türkiye’nin yerli üretim markası Togg, yıl sonu kampanyalarıyla alıcıların karşısına avantajlı kredi seçenekleriyle çıkıyor.

Togg T10F Kredi Kampanyası

1.000.000 TL kredi – 12 ay – %0 faiz

Aylık taksit: 83.000 TL

48 ay vadede faiz oranları %2,39 ile %2,63 arasında

Fiyat aralığı: 1.878.000 – 3.133.641 TL

Yeni sedan modeline olan ilgi kampanyalarla birlikte daha da artmış durumda.

OPEL’DE SIFIR FAİZ FIRSATI

Opel, birçok modelinde agresif kampanyalar başlattı.

Corsa, Astra ve Frontera Elektrik: 300.000 TL – 12 ay – %0 faiz

Hibrit Frontera: 150.000 TL – 12 ay – %0 faiz

Corsa: 1.648.000 TL’den

Hibrit Frontera: 1.883.000 TL’den

Elektrikli Frontera: 1.580.000 TL’den başlayan fiyatlarla satılıyor.

SKODA’DA ARALIK FİYATLARI DİKKAT ÇEKİYOR

Skoda da yıl sonu yarışına kampanyalı fiyatlarıyla dahil oldu.

Elektrikli Elroq: 2.105.600 TL’den

Superb: 2.899.900 TL

Kamiq: 1.733.900 TL

Fabia: 1.649.200 TL

Elroq ve Superb’in satış ivmesinin kampanyalarla artması bekleniyor.

CITROEN C5 AIRCROSS’TAN LANSMAN SÜRPRİZİ

Yeni nesil Citroen C5 Aircross, hibrit ve elektrikli seçenekleriyle 2.200.000 TL’den başlayan lansman fiyatlarıyla satışa çıktı.

Elektrikli versiyonda sunulan 502 km menzil, sınıfında öne çıkan detaylardan.

TOYOTA YERLİ MODELLERDE İNDİRİM YARIŞINA GİRDİ

Toyota, yerli üretim modellerinde önemli indirimlere gitti.

Corolla Sedan: 390.000 TL’ye varan indirim – Fiyat 1.750.000 TL’den

Yerli C-HR Hybrid: %70 ÖTV avantajı – 1.995.000 TL

Hilux: 1.000.000 TL – 12 ay – %1,39 faiz

PAZAR LİDERİ RENAULT GAZ KESMİYOR

Kasım’da liderliği bırakmayan Renault, yılın ilk 11 ayında pazarın %12’sini elinde bulundurdu.

Kampanyalı modeller:

Clio & Megane Sedan satışlarda zirvede

Duster: 1.745.000 TL’den başlayan fiyat – 200.000 TL’ye 6 ay %0 faiz

FİAT EGEA DİZELDE ŞOK FİYAT

Fiat, Egea’nın dizel düz vitesli versiyonunda yıl sonuna özel büyük indirim yaptı.

1.299.900 TL (metalik renk ve donanımlar hariç)

Otomatik şanzıman: 1.629.900 TL

FORD PUMA’DA FAİZSİZ KREDİ

Ford Puma’nın hibrit ve elektrikli versiyonlarında:

400.000 TL – 12 ay – %0 faiz

Focus’ta ise yalnızca tüzel kişilere:

300.000 TL kredi desteği sağlanıyor.

HYUNDAİ’DEN BU AYA ÖZEL FİYATLAR

Hyundai, birçok modelde Aralık boyunca özel fiyat avantajı sunuyor:

i10: 1.165.000 TL

i20: 1.292.000 TL

i30: 1.794.000 TL

Bayon: 115.000 TL’ye varan indirim

KIA’DA TAKAS DESTEĞİ VE FAİZ KAMPANYASI

Kia’nın kampanya kapsamına aldığı modeller:

Stonic, EV3, EV9: Takas desteği veya sıfır faiz fırsatı

Sportage: 2.290.000 TL’den – Tüzel müşterilere 300.000 TL – 6 ay – %0,99 faiz

PEUGEOT’DA %0,49 FAİZLE KREDİ

Peugeot’nun elektrikli modellerinde önemli fırsatlar var:

E-2008: 250.000 TL – 12 ay – %0,49

E-208: 350.000 TL’ye kadar kredi

E-308: 450.000 TL’ye kadar

3008: 700.000 TL – 6 ay – %0,49

JAECOO 7 SUV SEGMENTİNDE FİYAT AVANTAJI SUNUYOR

Lüks SUV sınıfında dikkat çeken Jaecoo 7,

1.000.000 TL – 6 ay – %2,42 faizli ticari kredi

4x2 versiyon fiyatı: 2.170.000 TL

MG KAMPLARI TEK MODELDE DEVAM ETTİ

MG markası, sınırlı ürün gamıyla devam ederken HS Luxury modeli için:

2.385.000 TL kampanyalı fiyat uygulanıyor.

NİSSAN TOWNSTAR’DA ÇARPICI KAMPANYA

Nissan, tüm modellerinde indirim sunsa da en güçlü kampanya hafif ticari Townstar’da bulunuyor.

Benzinli model: 50.000 TL nakit indirim + 500.000 TL – 12 ay – %0 faiz

Elektrikli model: 800.000 TL’ye kadar sıfır faizli kredi

Aralık ayında devreye alınan kampanyalar, araç sahibi olmayı planlayanlar için yılın en avantajlı dönemlerinden birini oluşturuyor.

Yerli üretim modellerden elektrikli SUV’lere kadar geniş yelpazede sunulan indirimler, özellikle stok eritme hedefi nedeniyle yılın son haftalarında daha da artabilir.