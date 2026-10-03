Otomobil park halindeki 6 araca çarptı, ortalık savaş alanına döndü

Kaza, saat 01.00'da Pınar Mahallesi Balabandere Sokak'ta yaşandı. İddiaya göre, C.K. yönetimindeki 34 ZZ 5882 plakalı otomobil, karşı yönden gelen bir araç tarafından sıkıştırılınca sürücüsü direksiyon hakimiyetini kaybetti. Kontrolden çıkan otomobil, park halinde bulunan 6 araca çarptı. Kazada sürücü C.K., yanında bulunan Y.K. ve park halindeki araçlardan birinde bulunan ismi öğrenilemeyen bir kişi yaralandı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. İlk müdahaleleri yapılan yaralılar ambulanslarla hastaneye kaldırıldı. C.K.'nin durumunun ağır olduğu öğrenildi. Hasar gören 6 araç ve kazaya karışan otomobil çekiciyle olay yerinden kaldırıldı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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