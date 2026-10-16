Adana'nın Kozan ilçesinde, yol kenarında park halindeki kamyonete çarpan otomobilin sürücüsü ile araçtaki yolcu yaralandı.
Kaza, saat 22.45 sıralarında Varsaklar Mahallesi Güneri Caddesi'nde meydana geldi. H.K. yönetimindeki 01 ASG 392 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu park halindeki 01 RN 925 plakalı kamyonete çarptı.
Çarpmanın şiddetiyle savrulan otomobilde sürücü H.K. ile yolcu A.S.K. yaralandı. Çevredekilerin ihbarı üzerine adrese sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
Olay yerindeki ilk müdahalelerinin ardından ambulanslarla Kozan Devlet Hastanesi'ne kaldırılan yaralılar tedavi altına alındı. Yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu belirtildi.
Polis kazayla ilgili inceleme başlattı.