Nevşehir-Gülşehir kara yolundaki Sulusaray Kavşağı'nda, Rahmi Tekin (67) yönetimindeki 40 ABP 281 plakalı otomobil, aynı güzergahta bulunan patates yüklü tırın dorsesine arkadan çarptı.
A.E. idaresindeki 50 AE 570 plakalı çekicinin taşıdığı 50 AE 255 plakalı dorsenin karıştığı kazanın ardından bölgeye sağlık, polis, jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi.
İncelemenin ardından hayatını kaybeden iki kişinin cenazeleri Nevşehir Devlet Hastanesi morguna götürüldü.
Kaza nedeniyle bir süre tek şeritten sağlanan trafik, araçların kaldırılmasının ardından normale döndü.