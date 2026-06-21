İstanbul'un Eyüpsultan ilçesine bağlı Ağaçlı Mahallesi sahilinde dün saat 19.00 sıralarında park halindeki bir otomobilde yangın çıktı. Edinilen bilgilere göre, güzel havayı değerlendirmek amacıyla sahile giden kadın sürücü aracını park etti. Sürücünün ayrılmasından bir süre sonra otomobilde henüz bilinmeyen bir nedenle yangın başladı.

İTFAİYE EKİPLERİ YANGINA MÜDAHALE ETTİ

Otomobilden yükselen alevleri gören çevredeki vatandaşlar, durumu vakit kaybetmeden itfaiye ve jandarma ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine intikal eden jandarma ekipleri çevrede güvenlik önlemleri alırken, itfaiye ekipleri de alev alev yanan araca müdahalede bulundu.

ARAÇ KULLANILAMAZ HALE GELDİ

İtfaiye ekiplerinin yoğun çalışması sonucu yangın kontrol altına alınarak söndürüldü. Yangın sonrasında otomobil tamamen yanarak adeta bir demir yığınına döndü ve kullanılamaz hale geldi. Aracın alevlere teslim olduğu o anlar ise sahilde bulunan vatandaşlar tarafından cep telefonu kameralarıyla anbean kaydedildi.