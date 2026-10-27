İtalya hükümetinin ön onay verdiği yeni trafik düzenlemesi, kişiselleştirilmiş plakaların önünü açıyor. Böylece sürücüler, belirlenen kurallar çerçevesinde araçlarının plakasında yer alacak harf ve rakamları kendileri seçebilecek.

İSTEDİKLERİ PLAKAYI SEÇMEK İÇİN 600 EURO ÖDEYECEKLER

Yeni düzenleme taslağına göre otomobiline özel plaka almak isteyen sürücüler toplam 600 euro ödeyecek. Bu tutarın 500 eurosu ön ve arka plakanın üretimi için, kalan 100 eurosu ise Ulaştırma Bakanlığına aktarılacak.

Motosiklet sahipleri içinse kişiselleştirilmiş plaka ücretinin 360 euro olması öngörülüyor.

Ancak sürücüler istedikleri her kombinasyonu kullanamayacak. Seçilen harf ve rakamların belirlenen kurallara uygun olması ve başka bir araçta kullanılmaması gerekecek.

YENİ SİSTEMİN 2028'DE BAŞLAMASI BEKLENİYOR

İtalya'da sürücülerin kendi plakalarını seçebilmesi aslında 2002 yılında yasal olarak mümkün hale getirilmişti. Ancak gerekli uygulama kuralları hazırlanmadığı için sistem bugüne kadar hayata geçirilemedi.

Yeni düzenlemeyle bu eksikliğin giderilmesi hedefleniyor. Kişiselleştirilmiş plakaların 2028 yılından itibaren kullanılabilmesi gündemde olsa da kesin başlangıç tarihi henüz açıklanmadı.

Taslağın yasalaşması ve uygulama kurallarının tamamlanması gerekiyor. Bu nedenle sürücüler şimdilik özel plaka başvurusunda bulunamıyor.