Şanlıurfa’nın Siverek ilçesi Siverek-Diyarbakır kara yolunun Yuvar Mahallesi yakınlarında 40 yaşındaki Ahmet Yalçın'ın kullandığı 55 H. 225 plakalı otomobil, sürücüsünün henüz belirlenemeyen bir nedenle kontrolünü kaybetmesiyle yol kenarındaki şarampole devrildi.
4 KİŞİ YARALANDI
Kazanın ardından araçta bulunan sürücü Ahmet Yalçın ile Mahmut Köse, Sefer Özdoğan ve Gündar Tura yaralandı.
Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık, itfaiye, jandarma ve polis ekipleri sevk edildi. Ekiplerin müdahalesinin ardından yaralılar ambulanslarla Siverek Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
ŞANLIURFA’YA SEVK EDİLDİ
Durumu ağır olan Gündar Tura, hastanede yapılan ilk müdahalenin ardından ileri tedavi amacıyla Şanlıurfa'ya sevk edildi.
Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.