Kaza, öğleden sonra Anadolu Otoyolunun Yedigöller Dinlenme Tesisi mevkisinde meydana geldi. Ankara yönüne giden Mecit Bingöl idaresindeki 24 ABE 723 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon kontrolünü yitirmesi sonucu yoldan çıkarak şarampole devrildi. Kazanın ardından olay yerine sağlık, itfaiye ve jandarma ekibi sevk edildi. Kazada otomobil sürücüsü Mecit Bingöl olay yerinde yaşamını yitirirken, araçta bulunan Asım B., Hamide B. ve Aslınur B. yaralandı. Yaralılar olay yerine gelen sağlık ekibi tarafından sevk edildiği hastanede tedavi altına alındı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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