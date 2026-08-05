Otomotiv Distribütörleri ve Mobilite Derneği (ODMD) tarafından açıklanan ocak-temmuz dönemi satış verileri, otomotiv pazarındaki trendleri ortaya koydu. Bu dönemde otomobil satışları, bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 12.14 azalarak 502 bin 712 adete geriledi. Hafif ticari araç satışları da yüzde 5.05 düşüş göstererek 136 bin 253 adet olarak kaydedildi.

VERGİ AVANTAJLI SEGMENTLER PAZARIN ÇOĞUNLUĞUNU OLUŞTURDU

Pazarın yüzde 84.4'ünü vergi oranları düşük olan A, B ve C segmentlerindeki araçlar oluşturdu. C segmenti otomobiller 276 bin 976 adetlik satışla pazarın yüzde 55.1'ini alırken, B segmenti otomobiller 145 bin 788 adetle yüzde 29'luk paya sahip oldu. Gövde tiplerine göre değerlendirildiğinde, en çok tercih edilen otomobiller yüzde 65.5 pay ve 329 bin 443 satışla SUV modeller oldu.

Ocak-temmuz döneminde benzinli otomobiller 208 bin 46 adet satışla pazarın yüzde 41.4'ünü oluşturdu. Benzinli otomobilleri 165 bin 924 adet ve yüzde 33 payla hibritler, 94 bin 46 adet ve yüzde 18.7 payla elektrikli otomobiller, 30 bin 790 adet ve yüzde 6.1 payla dizeller, 3 bin 906 adet ve yüzde 0,8 payla ise otogazlı otomobiller izledi. Elektrikli otomobillerde 160 kilovat altındakilerin satışları yüzde 5.3 artarak yüzde 16.7 paya, 160 kilovat üstündekiler ise yüzde 57.8 azalarak yüzde 2 paya sahip oldu.