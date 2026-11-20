Kaza, akşam saatlerinde Karabük Organize Sanayi Bölgesi kavşağı yakınlarında meydana geldi.
C.A. yönetimindeki otomobil, Karabük-Ankara karayolunda sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yol kenarındaki su kanalına devrildi.
İhbar üzerine kaza yerine sağlık, polis, jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi.
YARALILARIN HAYATİ TEHLİKESİ YOK
Kazada sürücü C.A. ile otomobilde yolcu olarak bulunan S.A. yaralandı.
Yaralılar, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Karabük Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.
Yaralıların hayati tehlikesinin bulunmadığı belirtildi.
Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.