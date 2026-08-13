Kaza, dün saat 17.45 sıralarında Serik ilçesi Kökez Mahallesi Üründü Caddesi’nde meydana geldi. Durali Y. yönetimindeki 07 YD 558 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıktı.
Yol kenarındaki sulama kanalına çarpan otomobil, ardından kanala düştü. Yaklaşık 20 metre sürüklenen araç, kanal içerisinde sıkışarak durdu. Kazanın ardından sürücü Durali Y. otomobilde mahsur kaldı.
İTFAİYE EKİPLERİ KURTARDI
Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekiplerinin çalışması sonucu araçtan çıkarılan Durali Y.’ye sağlık ekipleri tarafından olay yerinde ilk müdahale yapıldı.
Ağır yaralandığı belirlenen Durali Y., ambulansla Serik Devlet Hastanesi’ne kaldırılarak tedaviye alındı. Sürücünün sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi.
OTOMOBİLİN ÇIKARILMASI İÇİN ÇALIŞMA BAŞLATILDI
Kaza nedeniyle Üründü Caddesi’nde kısa süreli trafik yoğunluğu oluştu. Polis ekipleri bölgede güvenlik önlemi aldı. Kanala düşen otomobilin çıkarılması için çalışma başlatıldı.