Aksaray'da Akin köyü yolunun 1'inci kilometresinde saat 07.00 sıralarında meydana gelen kazada, bir kişi hayatını kaybetti, bir kişi ağır yaralandı.
Ömer Eroğlu'nun (24) kullandığı 06 DB 2008 plakalı otomobil, kontrolden çıkıp takla attı. Hurdaya dönen araçtaki sürücü ile yanındaki Selman Eroğlu (24), otomobilden fırlayarak yaralandı.
İhbar üzerine kaza yerine sağlık, AFAD, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Selman Eroğlu, sağlık görevlilerinin müdahalesine rağmen yaşamını yitirdi.
Ambulansla Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan Ömer Eroğlu tedaviye alındı. Eroğlu'nun hayati tehlikesinin bulunduğu belirtildi.
Kazaya ilişkin inceleme sürüyor.