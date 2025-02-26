Saat 10.00 sıralarında Balıkesir-Havran kara yolu Kocadağ Mahallesi yakınlarında Balıkesir İtfaiye Daire Başkanlığı tarafından 1 araç ve 3 personel olay yerine sevk edildi.
İtfaiye ekipleri, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıkıp, tarlaya uçan otomobilde 2 kişinin sıkıştığını belirledi.
Sıkıştıkları yerden itfaiyecilerin çıkardığı Ş.A. (80) adlı erkek ile B.A. (82) adlı kadının yaşamını yitirdiği belirlendi.
Cansız bedenler, polis ve savcının olay yeri incelemelerinin ardından Havran Devlet Hastanesi'nin morguna kaldırıldı.
Polis, kazayla ilgili soruşturma başlattı.