Kütahya-Afyonkarahisar karayolunun 20’nci kilometresinde, Ahmet Başpınar yönetimindeki 26 NP 480 plakalı otomobil, arıza nedeniyle emniyet şeridinde park halinde bulunan Seydi Özbek yönetimindeki 03 SC 780 plakalı TIR’a arkadan çarptı.

TIR’ın dorsesine saplanan otomobilin sürücüsü Ahmet Başpınar ile araçta bulunan Hüseyin Aslan, Hayrettin Başpınar ve Şerife Başpınar ağır yaralandı.

İhbar üzerine olay yerine sağlık, itfaiye, polis, jandarma ve AFAD ekipleri sevk edildi. İtfaiye ve AFAD ekipleri, araçta sıkışan 4 yaralıyı uzun uğraşlar sonucu tek tek çıkararak sağlık ekiplerine teslim etti. Yaralılar, ilk müdahalelerinin ardından ambulanslarla Kütahya Şehir Hastanesi’ne kaldırılarak tedavi altına alındı.

TIR SÜRÜCÜSÜ SON ANDA KURTULDUĞUNU ANLATTI

TIR sürücüsü Seydi Özbek’in, arızalanan aracını emniyet şeridine park ettiğini, diğer sürücüleri uyarmak için yola dubalar koyduğunu ve el feneriyle ikazda bulunduğunu söylediği belirtildi. Özbek’in, bu sırada kendisini fark etmeyerek üzerine gelen otomobilden son anda kurtulduğunu anlattığı aktarıldı.

Kaza nedeniyle Afyonkarahisar yolu yaklaşık 1 saat trafiğe kapalı kaldı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.