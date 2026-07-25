Düzenlemeye göre, belirlenen kriterler çerçevesinde hesaplanan nispi ÖTV tutarının, asgari maktu vergi tutarının altında kalması durumunda devreye taban vergi girecek. Bu kapsamda asgari maktu ÖTV’nin elektrikli motosikletlerde 30 bin TL, binek otomobillerde ise 100 bin TL’den az olamayacağı ifade ediliyor. Ancak motosikletler için “elektrik motor gücü 4 kW sınırı” getirildi. Elektrik motor gücü 4 kW’nın altında olan motosikletler düzenlemeden etkilenmeyecek.

ÖTV Yasası’na yeni hüküm eklendi

Cumhuriyet'ten Mustafa Çakır'ın haberine göre TBMM Genel Kurulu’nda teklifin görüşmeleri sırasında AKP tarafından verilen önerge kabul edilerek ÖTV Yasası’na yeni bir hüküm eklendi. Buna göre, binek otomobillerde ÖTV; motor silindir hacmiyle birlikte çekiş sistemine göre belirlenecek. Bunun yanı sıra yeni bir asgari maktu vergi düzenlemesi de yürürlüğe girdi.

Kabul edilen maddede şu ifadelere yer verildi:

“(II) sayılı listenin 87.03 G.T.İ.P. numarasında yer alan mallar (13/10/1983 tarihli ve 2918 sayılı Karayolları Trafik Kanunu uyarınca (L) sınıfında olup içten yanmalı motoru olanlar ile (L) sınıfında olup elektrik motor gücü 4 kW’ın altında olanlar ve (T) sınıfında olan araçlar hariç) için nispi vergi oranı üzerinden hesaplanacak vergi tutarı, asgari maktu vergi tutarı olan; (L) sınıfı araçlar için 30 bin TL, diğerleri için 100 bin TL’den az olamaz. Bu tutarlar her yıl bir önceki yıla ilişkin olarak 4/1/1961 tarihli ve 213 sayılı Vergi Usul Kanunu hükümlerine göre belirlenen yeniden değerleme oranında artırılmak suretiyle uygulanır. Hesaplanan tutarların 100 TL’yi aşmayan kesirleri dikkate alınmaz.”

Cumhurbaşkanı’na önemli yetki

Düzenleme kapsamında Cumhurbaşkanı’na da önemli bir yetki verildi. Buna göre Cumhurbaşkanı, belirlenen asgari maktu vergi tutarlarını on katına kadar artırabilecek veya sıfıra kadar indirebilecek.

Düzenlemenin gerekçesi açıklandı

Maddenin gerekçesinde ise binek otomobiller ve esas itibarıyla insan taşımak üzere imal edilen diğer motorlu taşıtların yer aldığı 87.03 G.T.İ.P. numarasında bulunan araçlar için hâlihazırda nispi vergilendirme uygulandığı hatırlatıldı. Yapılan düzenlemeyle, kanuna ekli diğer listelerde yer alan maktu vergi uygulamasının bu araç grubu için de geçerli kılınmasının amaçlandığı belirtildi.

Gerekçede ayrıca, Karayolları Trafik Kanunu’na göre belirlenen araç sınıflarından (T) sınıfında olanların asgari maktu vergi kapsamı dışında bırakıldığı ifade edildi. (L) sınıfındaki araçlardan ise elektrik motor gücü 4 kW’ın altında olanlar ile içten yanmalı motoru bulunanların kapsam dışında tutulduğu aktarıldı.

Buna karşılık, (L) sınıfında olup elektrik motor gücü 4 kW ve üzeri olan araçlar ile 87.03 G.T.İ.P. numarasında yer alan diğer taşıtların asgari maktu vergi kapsamına dahil edildiği belirtildi.

Düzenlemede ayrıca Cumhurbaşkanı’na, belirlenen tutarları veya yeniden değerleme oranıyla artırılmış tutarları farklılaştırma kriterlerini dikkate alarak on katına kadar artırma ya da sıfıra kadar indirme yetkisi verildiği de vurgulandı.