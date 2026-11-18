Başkent Buenos Aires'in metropol bölgesinde bulunan Ituzaingó Belediyesi, trafik kaynaklı gürültü kirliliğini azaltmak amacıyla yeni bir karar aldı. Belediye Meclisi tarafından kabul edilen düzenleme, yalnızca motosikletleri değil, otomobilleri ve diğer motorlu taşıtları da kapsıyor.

HANGİ EGZOZLAR YASAKLANDI?

Yeni düzenlemeye göre araçların fabrika çıkışındaki teknik özelliklerine uygun egzoz sistemleriyle kullanılması gerekiyor. Özellikle yüksek ses çıkarmak amacıyla değiştirilen egzozlar, açık egzoz sistemleri, yarış araçları için hazırlanan parçalar ve üretici onayı bulunmayan ekipmanlar yasak kapsamında değerlendiriliyor.

Denetimler belediyenin trafik ekipleri tarafından gerçekleştirilecek. Kontroller sırasında özel ölçüm cihazları kullanılarak araçların çıkardığı sesin yasal sınırları aşıp aşmadığı belirlenecek.

Vatandaşlar da aşırı gürültü çıkaran araçları WhatsApp üzerinden fotoğraf ve video göndererek yetkililere bildirebilecek.

YASAKLI EGZOZLAR İMHA EDİLECEK

Düzenlemenin en dikkat çekici yönlerinden biri, kurallara aykırı egzoz kullanan sürücülere uygulanacak yaptırımlar oldu. Denetimlerde uygunsuz egzoz tespit edilmesi halinde araç trafikten alıkonulabilecek ve egzoz sistemine el konulabilecek.

Araçlarını geri almak isteyen sürücülerin para cezasını ve varsa çekici ile otopark masraflarını ödemesi, ayrıca araçlarına onaylı bir egzoz sistemi taktırması gerekecek.

El konulan yasaklı egzozlar ise idari işlemler tamamlandıktan sonra imha edilecek. Böylece bu parçaların yeniden kullanılmasının veya satılmasının önüne geçilmesi hedefleniyor.

Belediye Meclisinden geçen kararın uygulama ayrıntıları henüz kesinleşmedi. Düzenlemenin yürürlüğe giriş süreci, denetim yöntemleri ve araç sahiplerine tanınacak süreler, Belediye Başkanı Pablo Descalzo'nun imzalayacağı kararnameyle netleşecek.