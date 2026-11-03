Otomobil yol işçilerine çarptı: 1 ölü, 2 yaralı

Mardin'in Nusaybin ilçesi Akçatarla Mahallesi mevkisinde, akşam saatlerinde meydana gelen kazada bir işçi hayatını kaybetti, iki kişi yaralandı. Sürücüsünün ismi ve plakası öğrenilemeyen otomobil, yol çalışması yapan işçilere ait kamyonete çarptı. Çarpmanın etkisiyle savrulan otomobil, ardından yolda çalışan işçilere çarptı. İhbar üzerine olay yerine sağlık, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi. Yapılan kontrollerde bir işçinin yaşamını yitirdiği belirlendi. Yaralanan bir işçi ile otomobil sürücüsü, ilk müdahalelerinin ardından Nusaybin Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedaviye alındı. Hayatını kaybeden işçinin cenazesi, işlemlerin ardından otopsi için Nusaybin Devlet Hastanesi morguna götürüldü. Otomobil sürücüsünün sağlık durumunun ağır olduğu öğrenildi. Kazaya ilişkin soruşturma başlatıldı.

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