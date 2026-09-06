Olay, Doğubayazıt ilçesindeki Gürbulak Tır Parkı mevkisinde meydana geldi. Bölgede sıra bekleyen ve üzerinde çok sayıda otomobil bulunan bir tırın iki katlı dorsesinde henüz bilinmeyen bir nedenle yangın başladı. Araçların çevresini kısa sürede yoğun bir duman tabakası kaplarken, durumu fark eden çevredeki vatandaşlar hızla itfaiyeye haber verdi.
İhbar üzerine bölgeye sevk edilen Doğubayazıt itfaiyesi ekipleri, alevlere hızla müdahale etti. Dorsedeki araçların birbirine çok yakın olması nedeniyle yangının diğer otomobillere sıçramaması için ekipler büyük bir titizlikle çalıştı. Çevredeki vatandaşların da itfaiye erlerine hortum taşıyarak yardım ettiği o anlar dikkat çekti. Ortak çabalar sonucunda yangın tamamen söndürülürken, olayın çıkış nedenini ve otomobillerde oluşan hasarın boyutunu belirlemek amacıyla inceleme başlatıldı.