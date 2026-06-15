Aksaray'da Mehmet Altınbaş (28) ile arkadaşı Zübeyir Ç. (18) bir otomobilin içinde otururken henüz belirlenemeyen bir nedenle tartışmaya başladı.
TARTIŞMA BÜYÜDÜ ARKADAŞINI BIÇAKLADI
Kısa sürede alevlenerek kavgaya dönüşen tartışmada Zübeyir Ç., yanında bulunan bıçakla Mehmet Altınbaş'ı sağ bacağından yaraladı. Altınbaş kanlar içinde kalırken, şüpheli Zübeyir Ç. arabadan inerek olay yerinden hızla uzaklaştı ve kayıplara karıştı.
Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine acil sağlık ve polis ekipleri yönlendirildi. Sağlık görevlilerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından yaralı Mehmet Altınbaş, ambulansla Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Polis ekipleri, kaçan şüpheli Zübeyir Ç.'yi yakalamak için geniş çaplı arama çalışması başlattı.