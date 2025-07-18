İstanbul'da bir mahallede, sokağa park etmiş vaziyetteki duran bir araçtan şüphelenen mahalleli otomobile doğru ellerinde sopalarla yaklaşınca araçta fuhuş yapıldığı ortaya çıktı.
Polis ekiplerine haber veren mahalleli aracın etrafında toplandı.
SOSYAL MEDYADA GÜNDEM OLDU
'Asayiş Berkemal' isimli hesaptan yapılan paylaşıma göre; olay yerine gelen polis ile mahalleli arasında geçen diyalog sosyal medyada gündem oldu
Polis, “Ne yapıyorsunuz burada?” diye sorarken mahalleli, “Fuhuş” yanıtını verdi.
Polis ekipleri aracın etrafındaki vatandaşları uzaklaştırırken, araçtaki kişilere de işlem yapıldı.