İzmir'in Karabağlar ilçesi Yurdoğlu Mahallesi'nde meydana gelen olay, duyanları dehşete düşürdü. Çevredeki vatandaşlar, park halindeki bir araçtan peş peşe silah sesleri gelmesi üzerine paniğe kapılarak durumu hızla polis ve sağlık ekiplerine bildirdi.
İhbar üzerine kısa sürede olay yerine intikal eden ekipler, araç içerisinde kanlar içinde yatan iki kişiyle karşılaştı. Sağlık görevlilerinin yaptığı ilk incelemelerde, silahla vurulan 33 yaşındaki Nazlı Yılmaz'ın olay yerinde hayatını kaybettiği tespit edildi. Sürücü koltuğunda oturan 53 yaşındaki Osman K.'nin ise ağır yaralı olduğu belirlendi.
GENÇ KADINI KATLEDİP İNTİHARA KALKIŞTI
Elde edilen ilk bilgilere göre, Osman K.'nin henüz bilinmeyen bir nedenle Nazlı Yılmaz'a ateş ederek genç kadını katlettiği, hemen ardından aynı silahla kendi hayatına son vermek için intihar girişiminde bulunduğu öğrenildi.
Olay yerinde yapılan acil müdahalenin ardından ağır yaralı şüpheli Osman K., ambulansla Gaziemir Nevvar Salih İşgören Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Hayatını kaybeden Nazlı Yılmaz'ın cansız bedeni ise savcılık ve polis ekiplerinin incelemelerinin ardından morga götürüldü. Emniyet güçleri, yaşanan cinayet ve intihar girişimiyle ilgili geniş çaplı soruşturma başlattı.