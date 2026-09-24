Yıldırım Beyazıt Mahallesi Ankara Bulvarı'nda çalışır durumda park halinde bulunan 06 FU 7548 plakalı otomobilde hareketsiz yatan 2 kişiyi görenler, polis ve sağlık ekiplerine haber verdi. Olay yerine gelen ekipler, Berkay Yitkin ve Emre Aktunç'un hayatını kaybettiğini belirledi. EGZOZDAN SIZAN GAZDAN ZEHİRLENMİŞLER Yitkin ve Aktunç'un cenazeleri, Halil Şıvgın Çubuk Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Yapılan otopside, 2 kişinin de egzozdan sızan karbonmonoksit gazından zehirlenerek öldüğü belirlendi. Otopsi işlemlerinin ardından Berkay Yitkin ve Emre Aktunç'un cenazeleri yakınlarına teslim edildi. Berkay Yitkin'in cenazesi Çiftköy Mahallesi'nde, Emre Aktunç'un cenazesi ise Melikşah Mahallesi'nde öğle vakti kılınan cenaze namazının ardından toprağa verildi.

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