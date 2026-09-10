Üreticiler, 12 Eylül 2026'dan sonra piyasaya sunacakları cihazları bu verilere kolay ve ücretsiz erişilebilecek şekilde tasarlamak zorunda olacak. Böylece cihazların kullanım sırasında oluşturduğu teknik veriler yalnızca üreticilerin elinde kalmayacak.

OTOMOBİLDEN AKILLI TELEVİZYONA KADAR KAPSAYACAK

Yeni zorunluluk, 2025'ten beri uygulanan Avrupa Birliği Veri Yasası kapsamında devreye girecek. Otomobiller, akıllı televizyonlar, ev aletleri, giyilebilir teknolojiler ile internete bağlanabilen çeşitli makineler düzenlemenin kapsamına girebilecek.

Örneğin bir otomobilin hız ve konum bilgileri veya akıllı bir cihazın sıcaklık, basınç ve çalışma durumu gibi kullanım sırasında oluşturduğu teknik verilere kullanıcı ulaşabilecek. Teknik olarak mümkün olduğu durumlarda bu verilere doğrudan ve gerçek zamanlı erişim de sağlanacak.

Cihaz satın alınmadan veya kiralanmadan önce de hangi tür verilerin oluşturulduğu ve bunlara nasıl erişilebileceği kullanıcıya açıklanacak. Böylece kullanıcılar, kullandıkları cihazın hangi verileri ürettiğini ve bu verilere nasıl ulaşabileceklerini önceden bilecek.

VERİLER BAŞKA ŞİRKETLERE DE AKTARILABİLECEK

Kullanıcılar belirli şartlarda cihazlarının oluşturduğu verilerin başka bir hizmet sağlayıcıyla paylaşılmasını da isteyebilecek. Örneğin bir otomobilin teknik verileri, kullanıcının talebi üzerine üreticiden bağımsız bir servisle paylaşılabilecek.

Bu sayede bakım ve onarım gibi işlemlerde yalnızca ürünü üreten şirkete bağlı kalınmasının azaltılması hedefleniyor. Ancak şirketlerin özel analizlerle oluşturduğu bazı bilgiler kapsam dışında kalabilecek ve kişisel veriler için mevcut gizlilik kuralları uygulanmaya devam edecek.