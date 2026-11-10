Tunceli'de akşam saatlerinde meydana gelen trafik kazasında, kaldırıma çarparak savrulan otomobilden yola fırlayan Özel Harekat polisi Ahmet Sefa Beyarslan yaşamını yitirdi.
Kaza, Sarı Saltuk Viyadüğü üzerinde gerçekleşti. Sürücüsünün kimliği ve plakası henüz öğrenilemeyen otomobil, viyadük üzerinde kontrolden çıkarak kaldırıma çarptı. Çarpmanın şiddetiyle yolcu koltuğunda oturan İl Emniyet Müdürlüğü Özel Harekat Şube Müdürlüğü kadrosunda görevli polis memuru Ahmet Sefa Beyarslan araçtan yola savrularak ağır yaralandı.
HASTANEDE YAŞAM SAVAŞINI KAYBETTİ
Çevredeki sürücülerin ihbarı üzerine kaza yerine hızla sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerince olay yerinde ilk müdahalesi yapılan Beyarslan, ambulansla Tunceli Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Ağır yaralı polis memuru, hastanede doktorların tüm çabalarına rağmen kurtarılamadı.
VALİLİKTEN TAZİYE MESAJI
Acı olayın ardından Tunceli Valiliği tarafından yayımlanan taziye mesajında şu ifadelere yer verildi:
"Tunceli İl Emniyet Müdürlüğü Özel Harekat Şube Müdürlüğünde görevli polis memurumuz Ahmet Sefa Beyarslan, geçirmiş olduğu elim trafik kazası sonucu kaldırıldığı hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak vefat etmiştir. Merhum personelimize Allah’tan rahmet, ailesine, yakınlarına, Emniyet Teşkilatımıza ve aziz milletimize başsağlığı ve sabır diliyoruz."
Kaza yerinde inceleme yapan polis ekipleri, olayın kesin çıkış nedenine ilişkin adli tahkikat başlattı.