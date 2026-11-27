Kayseri'nin Melikgazi ilçesinde polisin “dur” ihtarına uymayan 39 yaşındaki İ.V., 38 AOL 790 plakalı otomobiliyle kaçmaya başladı.

Polisin takip ettiği sürücü, bir süre sonra otomobilini Yeniköy Mahallesi Susam Sokak'ta bırakıp kaçışını yaya olarak sürdürdü. İ.V., ekiplerin kovalamacası sonucu yakalandı.

Yoklama kaçağı olduğu öğrenilen İ.V.'ye, “dur” ihtarına uymadığı gerekçesiyle 200 bin TL idari para cezası uygulandı. Otomobili de 60 gün süreyle trafikten men edildi.

İ.V., polis ekiplerine “Askerlikle ilgili mahkemede bir arama vardı. O da istinafta zaten bir şey çıkmamış. Bizde saçma sapan bedava kaçtık, ceza yedik. Canımız sağ olsun” dedi.