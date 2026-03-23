Eskişehir İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi ekipleri, Tepebaşı ilçesinde meydana gelen otomobil hırsızlığına ilişkin inceleme başlattı. Yapılan çalışmalar sonucunda takibe alınan şüphelilerin kullandığı araç, Eskişehir-Ankara kara yolunda seyir halindeyken durduruldu. Araçta bulunan 3 zanlı gözaltına alınırken, şüphelilerin bir başka otomobili daha çaldıkları tespit edildi. Ele geçirilen iki araç sahiplerine teslim edildi. Öte yandan, zanlıların otomobillerden birini iterek çaldıkları anların güvenlik kamerası tarafından kaydedildiği öğrenildi.

