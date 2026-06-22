Erzurum’un Palandöken ilçesi Atatürk Bulvarı’nda meydana gelen kazada, Yenişehir semtinden kent merkezi yönüne seyir halinde olan M.E.P. yönetimindeki 81 ADY 628 plakalı otomobil kontrolden çıkarak savruldu.
Savrulan araç, yol kenarında yürüyen iki kadının üzerine doğru yöneldi. Hızla üzerlerine gelen otomobili fark eden kadınlar, son anda kaçarak kazadan yara almadan kurtuldu.
Kontrolden çıkan otomobil kaldırımdaki bir direğe çarparak durabildi. Kazada sürücü M.E.P. hafif yaralandı.
Yaşanan kaza anı, park halindeki bir araca ait güvenlik kamerası tarafından kaydedildi.