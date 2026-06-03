Kaza, sabah saatlerinde D-400 kara yolunun Ulugöz mevkisinde meydana geldi. P.K. idaresindeki 33 KJF 22 plakalı otomobil, aynı istikamette ilerleyen K.U.’nun kullandığı 33 KFN 15 plakalı motosiklete arkadan çarptı. Çarpmanın etkisiyle motosiklet sürücüsü ile arkasında bulunan kızı yola savruldu. İhbar üzerine olay yerine sağlık, polis ve jandarma ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde Feyza Nur Uğuz’un yaşamını yitirdiği belirlendi. Ağır yaralanan K.U. ise ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı. Kazanın ardından otomobil sürücüsü P.K. gözaltına alınırken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

www.sozcu.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber ve fotoğrafların her türlü telif hakkı Mega Ajans ve Rek. Tic. A.Ş'ye aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.