Kaza, önceki gün Bismil-Batman kara yolu üzerindeki Kooperatifler Mahallesi’nde meydana geldi. İddiaya göre, sürücüsünün kimliği henüz açıklanmayan 21 FT 527 plakalı otomobil, yolun karşısına geçmeye çalışan E.T.’ye çarptı.
Çarpmanın etkisiyle yola savrulan çocuk yaralandı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi.
YARALI ÇOCUK TABURCU EDİLDİ
İlk müdahalesi olay yerinde yapılan E.T., ambulansla hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı. Çocuğun tedavisinin ardından taburcu edildiği öğrenildi.
Kazaya karışan otomobil sürücüsü ise ifadesinin alınmasının ardından serbest bırakıldı. Öte yandan 12 yaşındaki çocuğun yaralandığı kaza, çevredeki bir güvenlik kamerası tarafından kaydedildi.