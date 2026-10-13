Bursa'nın İnegöl ilçesinde 2 yaşındaki Melis Çalım, otomobilin çarpması sonucu yaşamını yitirdi. Turgutalp Mahallesi'nde meydana gelen kazada, S.K. (40) idaresindeki 16 PL 389 plakalı otomobil, sokağa dönüş yaptığı esnada yola çıkan küçük çocuğa çarptı.
İhbar üzerine olay yerine sevk edilen sağlık ekipleri, yaralı çocuğu ilk müdahalenin ardından İnegöl Devlet Hastanesi'ne kaldırdı. Durumu ağır olan Melis Çalım, buradan Bursa Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi.
Hastanede yoğun bakımda tedavi altına alınan çocuk, doktorların tüm çabalarına rağmen kurtarılamadı. Aile, 2 yaşındaki kızlarının 6 gün sonra doğum gününü kutlayacağı öğrenildi.
Kazanın ardından otomobil sürücüsü S.K. polis ekipleri tarafından gözaltına alındı.