Kaza, dün saat 17.00 sıralarında Turgutalp Mahallesi Büyükdere Sokak’ta meydana geldi. Samet K. (40) yönetimindeki 16 PL 389 plakalı otomobil, ara sokağa dönüş yaptığı sırada Melis Çalım’a çarptı. Melis’in, halası Z.Ç.’nin elini bırakıp kaldırımdan yola indiği iddia edildi.

Otomobilin üzerinden geçtiği çocuğu, sürücü çevredekilerin yardımıyla aracın altından çıkararak İnegöl Devlet Hastanesi’ne götürdü. İlk müdahalenin ardından Bursa Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne sevk edilen Melis’in ambulansta kalbi durdu. Melis, doktorların tüm çabasına rağmen kurtarılamadı.

DOĞUM GÜNÜ 19 EKİM’Dİ

Doğum gününün 19 Ekim olduğu öğrenilen Melis’in cenazesi, Bursa Adli Tıp Kurumu’ndaki otopsi işlemlerinin ardından yakınlarına teslim edildi. Melis’in, üç yıl önce evlenen iki çocuklu Nisa (23) ve Cemal Çalım (24) çiftinin ilk çocuğu olduğu belirtildi.

MAHKEMEDEN SÜRÜCÜYE EV HAPSİ

Kazanın ardından gözaltına alınan Samet K., emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Mahkeme, sürücü hakkında ev hapsi kararı verdi. Kazaya ilişkin soruşturma sürüyor.