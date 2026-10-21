Kaza, akşam saatlerinde Sümerevler Mahallesi’nde meydana geldi. Ö.A. yönetimindeki 02 AFF 328 plakalı otomobil ile F.Ç. idaresindeki 02 AD 255 plakalı otomobil kavşakta çarpıştı. Çarpışmanın şiddetiyle savrulan 02 AD 255 plakalı otomobil, yol kenarında bisiklet süren Muhammed E. (7) ile Mahmut E.’ye (8) çarptı. Çocukların yaralandığını gören çevredekiler, durumu sağlık ve polis ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine kaza yerine gelen sağlık ekipleri, yaralı çocuklara ilk müdahaleyi olay yerinde yaptı. Muhammed E. ve Mahmut E., ardından ambulanslarla hastaneye götürülerek tedavi altına alındı. Polis ekipleri kaza yerinde inceleme yaparken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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