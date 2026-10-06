Aydın-Denizli kara yolu üzerindeki kırsal Kızıldere Mahallesi Kavşağı’nda henüz sürücüsünün kimliği tespit edilemeyen bir otomobil, feci bir kazaya neden oldu.

Aydın istikametinden Denizli yönüne seyir halinde olan otomobil, kavşak yakınlarında elektrikli bisikletiyle yolun karşı tarafına geçmeye çalışan Sefa Özdere’ye çarptı.

ÇARPIP OLAAY YERİNDEN KAÇTI

Çarpmanın etkisiyle metrelerce savrulan Özdere ağır yaralanırken, otomobil sürücüsü durmayarak olay yerinden hızla kaçtı. Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine adrese kısa sürede polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekiplerinin olay yerinde yaptığı ilk kontrollerde, elektrikli bisiklet sürücüsü Sefa Özdere’nin hayatını kaybettiği belirlendi. Özdere'nin cansız bedeni, yapılan incelemelerin ardından hastane morguna kaldırıldı.

Polis ekipleri, Sefa Özdere'ye çarparak ölümüne neden olan ve olay yerinden kaçan vicdansız sürücünün kimliğini tespit etmek ve yakalamak için geniş çaplı çalışma başlattı.