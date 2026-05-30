Ankara-Niğde Otoyolu'nda görev sırasında meydana gelen trafik kazası, jandarma teşkilatını yasa boğdu. Yola saçılan lastik parçalarını temizlemek üzere bölgede çalışma yapan Jandarma Astsubay Üstçavuş Yusuf Ergün, bir otomobilin çarpması sonucu ağır yaralandı. Hastaneye kaldırılan Ergün, doktorların tüm müdahalelerine rağmen kurtarılamayarak şehit oldu.

Kaza, öğle saatlerinde Ankara-Niğde Otoyolu'nun 48'inci kilometresinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, otoyolda bulunan lastik parçalarının sürücüler için tehlike oluşturduğu yönündeki ihbar üzerine bölgeye ekipler sevk edildi. Temizlik çalışması yapan Jandarma Astsubay Üstçavuş Yusuf Ergün'e, Esra Ç.K. yönetimindeki 34 AJB 073 plakalı otomobil çarptı.

Çarpmanın etkisiyle ağır yaralanan Ergün, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Gölbaşı Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Ancak yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayan Ergün, şehit oldu.

Acı haberin ardından şehidin ailesi ve mesai arkadaşları büyük üzüntü yaşarken, Yusuf Ergün'ün cenazesinin yarın memleketi Kırıkkale'de düzenlenecek törenin ardından son yolculuğuna uğurlanacağı öğrenildi.

Kazaya karışan sürücü hakkında adli işlem başlatılırken, olayla ilgili soruşturma sürüyor.

BAKAN ÇİFTÇİ MESAJ YAYINLADI

İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi de sosyal medya hesabından yayımladığı mesajla şehit Ergün için taziyelerini iletti. Bakan Çiftçi, açıklamasında Ankara İl Jandarma Komutanlığı emrinde görev yapan Yusuf Ergün'ün geçirdiği kaza sonrası kaldırıldığı hastanede şehit olduğunu belirterek, şehidin ailesine, Jandarma Teşkilatı'na ve millete başsağlığı diledi. Bakan Çiftçi, mesajında şehide Allah'tan rahmet temennisinde bulundu.