Adıyaman’ın Besni ilçesine bağlı Pınarbaşı Mahallesi’nde gece saatlerinde feci bir trafik kazası yaşandı. B.Y. idaresindeki plakası henüz öğrenilemeyen otomobil, cadde üzerinde yolun karşısına geçmeye çalışan Şenol Sönmez’e (34) çarptı. Çarpmanın şiddetiyle yola savrulan genç adamı gören vatandaşlar durumu vakit kaybetmeden yetkililere bildirdi. İhbar üzerine adrese kısa sürede polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. OLAY YERİNDE HAYATINI KAYBETTİ Bölgeye ulaşan sağlık görevlilerinin yaptığı kontrollerde, ağır darbeler alan Şenol Sönmez’in hayatını kaybettiği belirlendi. Sönmez’in cansız bedeni, olay yerinde yapılan incelemelerin ardından otopsi yapılmak üzere Besni Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Kazaya karışan otomobil sürücüsü B.Y. ise polis ekipleri tarafından gözaltına alınarak emniyete götürüldü. Kazayla ilgili başlatılan soruşturma sürdürülüyor.

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