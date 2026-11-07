İstanbul Beylikdüzü’nde yolun karşısına geçerken otomobilin çarptığı Ahmet Duran Darendeoğlu (72) ağır yaralandı. Hastanede tedavisi süren Darendeoğlu’nun oğlu Gökhan Darendeoğlu, babasının felç kaldığını, sürücünün ise serbest bırakıldığını söyledi.

Kaza, 3 Kasım Salı günü Marmara Mahallesi 240. Sokak’ta meydana geldi. Otomobilin çarpmasıyla savrularak yere düşen Darendeoğlu, olay yerindeki ilk müdahalenin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı.

“TÜM VÜCUDU FELÇ DURUMDA”

Gökhan Darendeoğlu’nun anlatımına göre babası, saat 20.00 sıralarında evine gitmek için yolun karşısına geçmek istedi. Sağına ve soluna bakıp araç gelmediğini gördükten sonra yürümeye başlayan Darendeoğlu’na, yolun ortasına geldiğinde sokağın başından hızla gelen otomobil çarptı.

Babasının sağlık durumunu anlatan Gökhan Darendeoğlu, “Şu an babamın omuriliğinde meydana gelen travma ve zedelenme nedeniyle tüm vücudu felç durumda. Beyninde henüz durdurulamayan 3 ayrı kanama var. Sol kolunda, sol bacağında ve sol kalçasında ameliyat gerektirecek seviyede kırıklar mevcut” dedi.

Darendeoğlu, hastaneye gelen polislerin, babasının bilinci açık olsa da ifade verebilecek durumda olmadığına ilişkin rapor tutarak ayrıldığını anlattı. Sürücünün serbest bırakıldığını söyleyen Darendeoğlu, savcının karar gerekçesine ilişkin değerlendirmesinin ise kendi tahminleri olduğunu belirtti.

“BİZE BİR GEÇMİŞ OLSUN DEMEK İÇİN BİLE TENEZZÜL EDİP ULAŞMADILAR”

Sürücünün serbest bırakılmasına tepki gösteren Gökhan Darendeoğlu, “Bize bir geçmiş olsun demek için bile tenezzül edip ulaşmadılar. Bu kişinin evinde hiçbir şey olmamış gibi rahatça oturmasından dolayı büyük rahatsızlık duyuyoruz” diye konuştu.

Kaza, çevredeki bir sitenin güvenlik kamerasına da yansıdı. Görüntülerde, yolun karşısına geçmek isteyen Darendeoğlu’na otomobilin çarptığı görüldü.