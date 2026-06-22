Mardin'in Kızıltepe ilçesinde gece saatlerinde meydana gelen trafik kazasında bir kişi hayatını kaybetti. Olay, merkez Yenikent Mahallesi Cihanpol Kavşağı'nda gerçekleşti. Sürücüsünün ismi ve plakası henüz belirlenemeyen bir otomobil, yolun karşısına geçmeye çalışan 78 yaşındaki Kamile Günsever'e çarptı. Çarpmanın etkisiyle Günsever ağır yaralanırken, kimliği belirsiz otomobil sürücüsü aracıyla birlikte olay yerinden kaçtı.

HASTANEDE YAŞAMINI YİTİRDİ

Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Ağır yaralanan Kamile Günsever, sağlık ekiplerinin olay yerinde yaptığı ilk müdahalenin ardından Kızıltepe Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Hastanede tedavi altına alınan Günsever, doktorların tüm müdahalelerine rağmen kurtarılamayarak yaşamını yitirdi. Yaşlı kadının cansız bedeni, otopsi işlemleri gerçekleştirilmek üzere hastane morguna kaldırıldı.

SÜRÜCÜYÜ YAKALAMAK İÇİN ÇALIŞMA BAŞLATILDI

Kaza yerinde inceleme yapan polis ekipleri, kaçan sürücünün kimliğini ve kullandığı aracın plakasını tespit etmek için geniş çaplı bir araştırma yürütüyor. Olayla ilgili başlatılan adli ve idari soruşturma devam ediyor.