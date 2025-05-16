Osmaniye'nin Kadirli ve Sumbas ilçelerinde dün öğle saatlerinde başlayan sağanak yağış, kısa sürede sele neden oldu. Kadirli ilçesindeki Bülbül Deresi'nin taşması sonucu dere kenarında park halindeki 7 araç akıntıya kapıldı. Taşkın nedeniyle çevredeki tarım arazileri ve çok sayıda ev su altında kaldı.

Şiddetli yağışın ardından Kadirli ilçesi Şehit Mehmet Hallaç Mahallesi’nde dere taşkını yaşandı. Olay paniğe neden olurken, sel nedeniyle Kadirli-Sumbas yolu da 20. kilometreden itibaren geçici olarak trafiğe kapatıldı.

Bölgeye yönlendirilen iş makineleri yardımıyla sele kapılan araçların çıkarılması için çalışmalar başlatıldı. Su baskınına uğrayan ev ve iş yerlerine müdahale eden ekipler, mahsur kalan vatandaşları itfaiye araçlarıyla güvenli alanlara tahliye etti.

METREKAREYE 90 KİLOGRAM YAĞIŞ DÜŞTÜ

Kadirli ilçesinde incelemelerde bulunan Osmaniye Valisi Erdinç Yılmaz, yağışın şiddetine dikkat çekti. Vali Yılmaz, “Gerçekten afet boyutunda bir yağış yaşandı. Yarım saat süren sağanakta metrekareye 80-90 kilogram yağış düştü. Bülbül Deresi'nin taşmasıyla çevre su altında kaldı. Sele kapılan 7 aracın 5’inde kimsenin olmadığı belirlendi. Diğer 2 araç için incelemeler sürüyor. Temennimiz bu araçlarda da kimsenin bulunmamasıdır” dedi.