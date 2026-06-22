Zonguldak'ın Ereğli ilçesinde meydana gelen trafik kazasında, yaya geçidinden karşıya geçmek isteyen bir kişi otomobilin çarpması sonucu yaralandı.
Kaza, akşam saatlerinde Orhanlar Mahallesi Atatürk Bulvarı'nda yaşandı. Emirhan A. yönetimindeki 67 ABZ 897 plakalı otomobil, yaya geçidini kullanarak yolun karşısına geçmeye çalışan 30 yaşındaki Mustafa T.'ye çarptı.
Çarpmanın etkisiyle yere savrulan yaya yaralanırken, çevrede bulunan vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. İlk müdahalesi yapılan Mustafa T., ambulansla Ereğli Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.
Öte yandan, kaza anı çevredeki bir iş yerinin güvenlik kamerası tarafından saniye saniye kaydedildi.
Kazanın ardından otomobil sürücüsü Emirhan A. polis ekiplerince gözaltına alınırken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı.