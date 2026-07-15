İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Kocasinan ilçesinde, şüphe üzerine bir otomobili durdurdu. Araçta yapılan aramada, bagaja gizlenmiş 5 kilogram kubar esrar ve esrar öğütme aparatı ele geçirildi. Uyuşturucu ilişkin Avukat Alaattin Can Akkılıç, İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından gözaltına alındı. CHP Talas Belediye Meclis Üyesi olduğu belirtilen Akkılıç, işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

"DİSİPLİN SÜRECİ BAŞLATILDI"

CHP Kayseri İl Başkanlığı, sanal medya hesabından konuyla ilgili yazılı açıklama paylaştı. Yapılan açıklamada, “Talas Belediye Meclis Üyesi Alaattin Can Akkılıç hakkında kamuoyuna yansıyan ve adli makamlara intikal eden gelişmeler üzerine Cumhuriyet Halk Partisi olarak gerekli değerlendirmeler yapılmıştır. Cumhuriyet Halk Partisi; hukukun üstünlüğünü, kamu görevinde etik ilkeleri ve toplum vicdanını her şeyin üzerinde tutan bir siyasi partidir. Hiçbir kişi ya da makam, partimizin temel değerlerinin ve ilkelerinin üzerinde değildir. Bu çerçevede, Alaattin Can Akkılıç hakkında yürütülen adli sürecin ciddiyeti dikkate alınarak, parti tüzüğümüz ve disiplin hükümlerimiz doğrultusunda partiden kesin ihraç istemiyle disiplin süreci başlatılmış olup, parti üyeliği ve partiyle ilişiği sonlandırılmıştır. Yargı sürecinin bağımsızlığına ve masumiyet karinesine saygımız tamdır. Adli sürecin sonucunu ilgili makamlar belirleyecektir” denildi.