Osmaniye'nin Düziçi ilçesinde H.B., otomobilini benzin dökerek ateşe verdi. H.B. yol kenarına geçip yanan aracını izlerken, ihbar üzerine gelen itfaiye ekipleri yangını söndürdü. Olay, öğle saatlerinde Muhsin Yazıcıoğlu Bulvarı'nda meydana geldi. Bulvara 01 SK 757 plakalı otomobiliyle gelen H.B., aracını park etti. Ardından bagajdan çıkardığı benzini otomobilin üzerine döküp ateşe verdi. Aracın alevler içinde kaldığını görenler itfaiyeye haber verdi. Kısa sürede olay yerine ulaşan ekiplerin müdahalesiyle söndürülen otomobilde maddi hasar meydana geldi. H.B.'nin, çalıştığı iş yerinden alacağını tahsil edemediğini ve bu nedenle otomobilini yaktığını söylediği iddia edildi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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