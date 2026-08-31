Kaza, dün akşam saatlerinde Kayapınar ilçesi Diclekent Mahallesi Mahabad Bulvarı’nda meydana geldi.
Edinilen bilgilere göre, A.B. yönetimindeki 06 DHF 684 plakalı otomobil, yolun karşısına geçmeye çalışan Necip Kızıldemir’e çarptı. Kazayı görenlerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde Kızıldemir’in yaşamını yitirdiği belirlendi. Kızıldemir’in cenazesi, olay yeri incelemesinin ardından otopsi yapılmak üzere Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.
SÜRÜCÜ TUTUKLANDI
Otopsi işlemlerinin tamamlanmasının ardından Necip Kızıldemir’in cenazesi yakınlarına teslim edilerek toprağa verildi.
Kazanın ardından gözaltına alınan sürücü A.B., emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edildi.
Mahkemeye çıkarılan A.B., tutuklanarak cezaevine gönderildi.
Kazayla ilgili soruşturmanın sürdüğü bildirildi.