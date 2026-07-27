Kaza, akşam saatlerinde Çaycuma ilçesindeki Perşembe yolu üzerinde bulunan Organize Sanayi Bölgesi kavşağında meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, sürücüsünün kimliği henüz belirlenemeyen yabancı plakalı otomobil ile Şura Uzun’un kullandığı motosiklet çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle devrilen motosikletten yola savrulan Uzun, ağır yaralandı. Kazayı görenlerin ihbarı üzerine olay yerine jandarma, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından Çaycuma Devlet Hastanesi’ne kaldırılan Şura Uzun, burada doktorların tüm müdahalelerine rağmen kurtarılamadı. Kazanın ardından olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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