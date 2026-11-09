Amasya'da Savadiye Kavşağı'nda otomobille çarpışan motosikletin sürücüsü S.C., takla atarak yola savruldu. Yaralanan sürücü hastanede tedaviye alındı.
Kaza, saat 09.00 sıralarında meydana geldi. S.C. yönetimindeki 05 ADD 155 plakalı motosiklet, kavşaktan dönüş yapan H.S. idaresindeki 55 ATC 966 plakalı otomobille çarpıştı.
İhbar üzerine kaza yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralı S.C., sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Amasya Sabuncuoğlu Şerefeddin Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.
Kaza anı güvenlik kamerasına yansıdı. Kazaya ilişkin soruşturma başlatıldı.