Çanakkale'nin Çan ilçesi Paşaköy sapağında saat 14.00 sıralarında bir trafik kazası meydana geldi. Mustafa Türker yönetimindeki hafif ticari araç ile karşı yönden gelen Abidin Türken idaresindeki otomobil çarpıştı.
4 KİŞİ YARALANDI
Kazada, her iki aracın sürücüsü Mustafa Türker ve Abidin Türken ile araçlarda yolcu olarak bulunan Zulfiye Türker ve Hasan Türken yaralandı. Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.
YARALILAR HASTANEYE KALDIRILDI
Sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından yaralılar, ambulanslarla Çan Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Hastanede tedavi altına alınan yaralılardan Hasan Türken’in sağlık durumunun ağır olduğu bildirildi. Jandarma ekipleri kazayla ilgili soruşturma başlattı.