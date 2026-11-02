İstanbul'un Pendik ilçesinde trafikte yaşanan ve başka bir aracın kamerasına yansıyan tehlikeli kovalamaca ile kavga, rekor para cezasıyla sonuçlandı.

Sosyal medyada paylaşılan görüntülerde, bir otomobilin tartıştığı motosiklete çarparak sürücüsünü yere düşürdüğü ve olay yerinden uzaklaştığı anların yer alması üzerine Pendik İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri derhal inceleme başlattı.

BİRİ TEKME ATTI, DİĞERİ ÜZERİNE SÜRDÜ

Kamera kayıtlarını mercek altına alan ekipler, otomobil sürücüsünün motosikleti sollamaya çalışırken trafik güvenliğini hiçe saydığını, motosiklet sürücüsünün ise seyir halindeyken otomobilin kapısına tekme attığını tespit etti. Gerginliğin tırmanmasıyla otomobil sürücüsünün motosiklete kasıtlı şekilde çarparak kazaya yol açtığı ve ardından kaçtığı belirlendi.

KİMLİKLERİ BELİRLENDİ, KISKIVRAK YAKALANDILAR

Plaka tescil kayıtları üzerinden yapılan takip neticesinde otomobil sürücüsü 33 yaşındaki A.Y. ile motosikleti kullanan 17 yaşındaki S.K. kısa sürede yakalanarak gözaltına alındı.

TOPLAM 431 BİN LİRA CEZA, İKİ ARAÇ DA MENEDİLDİ

Trafik güvenliğini tehlikeye atan sürücülere uygulanan yaptırımlar ise emsal nitelikte oldu. Ekipler; otomobiliyle motosikleti devirip kaçan A.Y.'ye 190 bin lira, araca seyir halindeyken tekme atan 17 yaşındaki motosiklet sürücüsü S.K.'ye ise 241 bin lira idari para cezası kesti.

İki sürücüye kesilen toplam ceza 431 bin lirayı bulurken, olaya karışan her iki araç da trafikten menedildi.