Kaportayla aynı hizada bulunan ve çoğunlukla elektronik mekanizmayla çalışan kapı kolları, modern otomobillerin dikkat çeken özelliklerinden biri haline gelmişti. Ancak kaza sonrasında kapıların açılamaması ve elektrik sistemindeki arızalar nedeniyle yaşanan güvenlik sorunları, Çinli yetkilileri harekete geçirdi.

KAZA ANINDA KAPILARIN AÇILMAMASI ENDİŞE YARATTI

Çin Sanayi ve Bilgi Teknolojileri Bakanlığı tarafından hazırlanan yeni güvenlik kuralları, araç kapılarının elektrik sistemi devre dışı kaldığında da mekanik olarak açılabilmesini zorunlu hale getiriyor. Özellikle kaporta içine gizlenen ve açılması için elektronik mekanizmaya ihtiyaç duyan kapı kolları düzenlemenin odağında bulunuyor.

Yetkililerin temel endişesi, ciddi kazaların ardından araçların elektrik sisteminin zarar görmesi ve yolcuların içeride mahsur kalması. Yeni standartlarla hem araç içinden hem de dışından kapıların acil durumlarda açılabilmesi hedefleniyor.

TESLA VE DİĞER MARKALARI DA ETKİLEYECEK

Yeni düzenleme, Tesla'nın Model 3 ve Model Y araçlarının yanı sıra BMW iX3 ve birçok Çinli üreticinin elektrikli otomobillerini de ilgilendiriyor. Kapı kollarını gövdeye gizleyerek daha modern bir görünüm ve daha düşük hava direnci elde etmeyi amaçlayan üreticiler, Çin pazarında satacakları modellerin tasarımlarını yeniden değerlendirmek zorunda kalacak.

Yasak, 1 Ocak 2027 tarihinde yeni araç modelleri için yürürlüğe girecek. Daha önce onaylanmış modellerin yeni güvenlik standartlarına uyum sağlaması için ise 1 Ocak 2029'a kadar süre tanınacak. Düzenleme kapsamında elektrikli sistemler tamamen yasaklanmıyor; kapıların mekanik olarak da açılabilmesi zorunlu tutuluyor.